Le jeune duo suédois vient de sortir le clip de leur titre surprise "Henessy & Sailor Moon" (track produit par Acea) réalisé par Léo Siboni et produit par Onirim.

On y découvre un Yung Lean solitaire, vêtu d'un costume et chantant au milieu d'un club vide, bientôt rejoint par son ami Bladee.

Le morceau est mélancolique, un peu à l'image de Eye Contact.