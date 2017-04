Parisianist souhaite rendre sa grandeur à l’esthétique parisienne en la modernisant

Ringardisée par des années de stagnation créative et un vieillissement de ses structures, l’esthétique Parisienne était devenue une sorte de gimmick pour les pays du BRICS partageant à tour de bras sur Pinterest des visuels d’escarpins Louboutins associés à des macarons Ladurée devant la Tour Eiffel. Pour d’autres, la solution était de la dénaturer et d’appeler Parisiennes des marques qui proposaient une esthétique “rock chic” ou “garçonnes”.









La démarche nous a séduit compte tenu du positionnement du magazine et nous avons donc proposé à Parisianist d’étayer leur “manifesto” en cinq points, qui récapitulent les fondamentaux de la marque et de ses valeurs, accompagné de photos réalisées par l’illustre Lucas Lehmann.





1. Pas de collection



Nous pensons qu’il est temps de casser les formats classiques de la mode; ainsi nous travaillons avec des micro-capsules et des produits intemporels qui pourront être portés indéfiniment, circuler et être transmis sans tenter de rentrer dans la hype.





2. Conserver l’esthétique Parisienne



Parisianist vient du terme « Parisianisme » qui désignait autrefois les moeurs et habitudes des parisiens. On souhaite au fil des collections garder ce chic parisien même sur des pièces qui ne sont pas luxe.





3. Cross discipline



Le contre pied entre le nom de la marque et l’univers assez créatif attire. L’art est dominant dans notre identité visuelle. La musique rajoute cette touche d’émotion que l’on veut transporter a chaque visuel. A terme nous aimerions créer un collectif autour de nos 3 passions.





4. Jeunesse et créativité



Le parisianiste travaille dûr et sait s’amuser, mais surtout il incarne l’esthète chic et urbain et c’est ce que nous tentons de véhiculer dans nos créations.





5. Incarner la new wave Parisienne



Les valeurs de la marque parisianist s’inscrivent dans une mutation plus profonde de l’etat d’esprit des jeunes parisiens qui ont grandi avec Tumblr et Instagram. Nous ne croyons plus aux photos sur papier glacé mettant en scène des mannequins rachitiques d’Europe centrale. Cette new wave est plus à l’aise avec son corps, avec son ethnicité et son milieu social. Elle place l’esthétique au centre et délaisse les préoccupations d’ordre statutaire. C’est aussi ça le progrès !